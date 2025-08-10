مي عمر تخطف الأنظار بأحدث ظهور في جزيرة سيشل

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومحبيها احدث ظهور لها في و هي تستمتع بعطلتها الصيفية من جزيرة "سيشل"في أجواء هادئة.



وظهرت مي عمر وهي ترتدي ملابس البحر باللون الأسود، ومن فوقها رداء باللون الوردي، في إطلالة أنيقة. وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بشكل طبيعي.

وعلّقت علي بعض الصور قائلة: "أردتُ إجازة لا أضطر فيها لارتداء الفساتين الفاخرة والعلامات التِجارية طوال الوقت. إجازة أستطيع فيها المشي حافية القدمين، والاسترخاء تحت شجرة، والشعور بمزاج الصيف الحقيقي، وأن أكون حرة. روح حرة".



ومن الناحية الجمالية، تعتمد مي عمر في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، مع وضع لمسات رقيقة من اللون الوردي اللامع للشفاه.