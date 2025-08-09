مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها ..صور

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.



إطلالة مي عمر في أحدث ظهور

لفتت مي عمر الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت تنورة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام باللون الأسود ونسقت معها توب ذا أكمام مكشوفة بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي عمر حذاء صيفي باللون الأسود ذا كعب عالي، مع حقيبة يد صغيرة الحجم، ولم تبالغ في الإكسسورارت والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، و أكملت إطلالتها بوردة باللون الأحمر.