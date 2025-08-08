مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.





إطلالة مي عمر في أحدث ظهور لها

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الراقي والأنيق في أختيار الأزياء، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالنقوشات المتناسقة مع الأجواء الصيفية.



انتعلت مي عمر حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون البرتقالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ولكنها ارتدت قبعة خوص كبيرة الحجم فهي من الأشياء التي تتصدر احدث صيحات موضة صيف ٢٠٢٥.





ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام صيحات المكياج مما كشف عن جمالها.