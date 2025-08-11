قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة: الخدمة السرية الأمريكية تستأجر عقارا في ألاسكا قبيل قمة بوتين وترامب
3 كلمات من سنة النبي تمحو ذنب عدم الخشوع في الصلاة.. لا تفوتها
مهارات يجب أن يتمتع بها المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
أستاذ بجامعة جورج واشنطن: مصر لديها تاريخ طويل وريادة عالمية في إنتاج القطن
هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق
الكشف عن كوبرا Black Symphony الجديدة.. إصدار خاص
شوبير: الشناوي يهدد بالرحيل عن الأهلي؟: شياطين بيزرعوا الفتنة
مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر عناصره في شوارع واشنطن وسط تصاعد الجريمة
كوريا الشمالية: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية استفزاز خطير
نظير عياد: المفتي الذي لا يتقن التكنولوجيا يواجه صعوبة في عمله مستقبلا
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
حماس تنعى الصحفيين الشهداء: سنفتقدكم يوم نهزم عدونا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جمال عبدالحميد: الدعم الجماهيري كان له دور كبير في مواجهة سيراميكا

رباب الهواري

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بداية جيدة في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الأبيض احترم منافسه كثيرًا ولم يتم تهديد مرمى محمد صبحى سوى بفرصة واحدة لـ فاخري لاكاي.

وقال في تصريحات عبر بلس 90 على قناة النهار الفضائية: سيراميكا كليوباترا كان عليه أن يدرك جيدًا تفوق الجانب الهجومي في الزمالك، وقدرته على تسجيل أهداف، وهناك عناصر جيدة قادرة على تحقيق الفريق للفوز في أي وقت.

وأضاف: الزمالك يمتلك 4 لاعبين في مركز المهاجم، وعندما يشارك عدي الدباغ وباقي اللاعبين وقتها سنكون قادرين على ترتيب اللاعبين ومن الأحق بالاستمرار في التشكيلة الأساسية. والدعم الجماهيري كان له دورًا كبيرًا في مواجهة سيراميكا، ولفت نظري ناصر ماهر وتألقه بشكل جيد في اللقاء، وكذلك محمد شحاتة، والأهم الاستمرارية في الأداء القوي.

وأكمل: الأهلي لعب بمحور ارتكاز واحد أمام مودرن سبورت، ومحمد مجدي أفشة وبن رمضان كانت لهم ميول هجومية، وكان يجب أن يقوموا بالأدوار الدفاعية أيضا. والأهلي سجل هدفين وله كرة في العارضة، ومودرن سبورت لم يسجل سوى 3 مرات، وسجل هدفين، في ظل تركيز لاعبي الاهلي في الأمور الهجومية .

وزاد: جمهور الأهلي وبعض الإعلاميين بدأوا في تقييم خوسيه ريبيرو سريعًا والبعض بدأ يحكم عليه بالفشل وأنه لن ينجح مع الفريق، وهناك مدربين يتم الحكم عليهم سريعًا من نتيجة مباراة. ولابد من عدم التسرع في إصدار حكم نهائي ضد المدرب الإسباني.

وتابع: الدوري لازال طويل، ولابد من منح خوسيه ريبيرو فرصة للعمل مع الأهلي ومن ثم تقييمه والحكم عليه بشكل نهائي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

