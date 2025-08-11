قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين
10 توجيهات عاجلة من خالد عبدالغفار لـ قيادات الصحة.. وخدمات جديدة
بقوة 550 حصانًا.. مازيراتي تكشف النقاب عن GranTurismo | صور
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟
7 شهداء في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية بخان يونس
تعليم المنيا: التحقيق جارٍ لمعرفة المسؤول عن تحويل فصل بمدرسة إلى مكتب
طقس اليوم| ارتفاع نسب الرطوبة .. والقاهرة تسجل 40 درجة
صحيفة: الخدمة السرية الأمريكية تستأجر عقارا في ألاسكا قبيل قمة بوتين وترامب
3 كلمات من سنة النبي تمحو ذنب عدم الخشوع في الصلاة.. لا تفوتها
مهارات يجب أن يتمتع بها المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
أستاذ بجامعة جورج واشنطن: مصر لديها تاريخ طويل وريادة عالمية في إنتاج القطن
حوادث

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين

البلوجر لوليتا
البلوجر لوليتا
رامي المهدي

أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا في القضية رقم 1970 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، قرارًا بشأن البلوجر لوليتا بإرسال الهاتف الجوال ووحدة التخزين المضبوطة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لندب خبير تقني لفحص الأجهزة الرقمية.

وكشفت أوراق القضية، أنه يهدف الفحص الفني إلى: التحقق من ارتباط المتهمة بأي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديد ما إذا كانت هذه الحسابات عامة ومفتوحة للجمهور، الكشف عن مدى استخدام الحسابات في نشر مقاطع مرئية مخلة أو خادشة للحياء، مع تحديد تاريخ النشر، عدد المشاهدات، طبيعة التعليقات، وعدد مرات إعادة النشر.

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر لوليتا لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء في القاهرة الجديدة بكفالة 20 الف جنيه.

وقال مينا ناجي محامي البلوجر لوليتا، لصدى البلد، أن موكلته انكرت التهمة الموجهة لها من جهات التحقيق بنشر محتوى خادش للحياء العام في القاهرة الجديدة.  

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.


نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".


 

