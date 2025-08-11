إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية خلية العجوزة.. بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، بعد قليل، إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 13052 لسنة 2022، والمعروفة بـ"خلية العجوزة"، ومن المقرر لهذه الجلسة استكمال المرافعة.

محاكمة المتهمين في خلية العجوزة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد عمار.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.