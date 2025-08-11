الشربيني رئيسا لبعثة منتخب الشباب في المغرب

كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حمادة الشربيني عضو المجلس برئاسة بعثة المنتخب الوطني تحت ٢٠ سنة إلى المغرب لآداء مباراتين وديتين مع المنتخب المغربي يومي الأربعاء والجمعة المقبلين في إطار استعدادات كلا الفريقين للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت ٢٠ سنة المقرر اقامتها بتشيلي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ومن المقرر أن تصل اليوم بمشيئة الله بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة الدار البيضاء حيث تقام المباراتان .

وضمت البعثة كلا من : أسامة نبيه المدير الفني وعلاء عبده المدرب العام وحماده أنور المدير الإداري ومحمد عمر النور وأيمن طاهر مدرب الحراس واحمد سامح المعد البدني ود.احمد ابوعبلة طبيب ود.محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات و25 لاعبا.