الصحة تعلن فتح المستشفيات التعليمية للتقديم على الدبلومة المهنية للقسطرة
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
رياضة

الشربيني رئيسا لبعثة منتخب الشباب في المغرب

باسنتي ناجي

كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حمادة الشربيني عضو المجلس برئاسة بعثة المنتخب الوطني تحت ٢٠ سنة إلى المغرب لآداء مباراتين وديتين مع المنتخب المغربي يومي الأربعاء والجمعة المقبلين في إطار استعدادات كلا الفريقين للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت ٢٠ سنة المقرر اقامتها بتشيلي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ومن المقرر أن تصل اليوم بمشيئة الله بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة الدار البيضاء حيث تقام المباراتان .

وضمت البعثة كلا من : أسامة نبيه المدير الفني  وعلاء عبده المدرب العام وحماده أنور المدير الإداري  ومحمد عمر النور وأيمن طاهر مدرب الحراس واحمد سامح المعد البدني ود.احمد ابوعبلة طبيب ود.محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات و25 لاعبا.

تحذير من خطورة وضع البيض بهذا المكان بالثلاجة

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

بالبوركيني .. آيتن عامر بإطلالة صيفية | شاهد

