الصحة تعلن فتح المستشفيات التعليمية للتقديم على الدبلومة المهنية للقسطرة
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم تحت 19 سنة

بطولة العالم لكرة اليد
بطولة العالم لكرة اليد
إسراء أشرف

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تقام في مصر حاليًا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

وتقام اليوم الإثنين 8 مباريات تبدأ بمواجهة ألمانيا وفرنسا في تمام الساعة 12:45 ظهرًا على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي، وفي نفس التوقيت تنطلق مباراة السويد وسويسرا على الصالة الرئيسية بستاد القاهرة.

وفي الساعة الثالثة مساءً، تقام مباراة المجر والنمسا، على الصالة الرئيسية بستاد القاهرة، بينما تقام مباراة النرويج وسلوفينيا على صالة 2 بستاد القاهرة في التوقيت ذاته.

وتنطلق مباراة الدنمارك واليابان في الساعة 5:15 مساءً على الصالة الرئيسية بستاد القاهرة، وفي نفس التوقيت تقام مباراة إسبانيا والسعودية على صالة 2 بستاد القاهرة.

وتقام مباراة مصر والتشيك في الساعة السابعة والنصف مساءً على الصالة الرئيسية بستاد القاهرة، وتنطلق أيضًا مواجهة أيسلندا وصربيا في الساعة ذاتها على صالة 2 ستاد القاهرة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، رفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وحسم 16 منتخبًا تواجدهم في الدور الرئيسي، الذي يتم تقسيم المنتخبات به على 4 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

