الأنبا بولا يشهد إطلاق مكتب التنمية بالإيبارشية ورشة إعداد أولى خططه الاستراتيجية

شهد نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، إطلاق مكتب التنمية بالإيبارشية "IDDO"، ورشة إعداد أولى خطته الاستراتيجية، لتكون بوصلة توجه عمله في مناطق القناة، وشرق الدلتا، وسيناء، بما يلبي احتياجات المجتمع، ويعزز أثر البرامج والمشروعات على أرض الواقع.

تنطلق هذه الخطة من رؤية واضحة تؤمن بحق كل إنسان في ملىء الحياة بكرامة، وتحلم بمؤسسة رائدة قادرة على خدمة الفئات، التي تعلو احتياجاتها فوق أصواتها.

شهدت الورشة تحليلًا معمقًا لنقاط القوة والضعف داخل المؤسسة، بجانب دراسة للسياق الاجتماعي والاقتصادي، والتشريعي والبيئي والتكنولوجي في منطقة العمل، بما يحمله من فرص واعدة، وتحديات تستوجب استجابات مبتكرة وفاعلة.

وما زال العمل مستمرًا مع فريق IDDO، للوصول إلى صيغة نهائية للخطة الاستراتيجية، تترجم الرؤية إلى أهداف واضحة، وخطوات عملية تحدث أثرًا ملموسًا في المجتمع.

سادت الورشة روح الحماس من الفريق ليؤكد التزامه بالسير معًا نحو مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا لكل إنسان، حيث وجّه الفريق التقدير الكبير إلى الاستشاري الدكتور رفيق رمزي، الذي تولى تيسير الورشة بكفاءة عالية، وأسهم بخبراته في إثراء النقاشات، وصياغة التوجهات المستقبلية للمؤسسة.