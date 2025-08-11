فيدرا: أنس الشريف.. حبيبنا استشهد

نعت الفنانة فيدرا الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، الذي ارتقى الأحد 11 أغسطس اثر اغتيال صهيوني من قبل جيش الاحتلال.

وشاركت فيدرا عبر حسابها على إنستجرام صورة للراحل أنس الشريف برفقة أطفاله، وكتبت: "أنس الشريف.. حبيبنا استشهد".

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد صحفيين اثنين جراء قصف مباشر شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة مخصصة للصحفيين أمام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وذلك وفق ما ذكرته “القاهرة الإخبارية”.



وفي وقت لاحق، أعلن ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة هذا الاستهداف إلى ثلاثة، قبل أن يتبين أن عدد الصحفيين الذين ارتقوا في الغارة الجوية الإسرائيلية على خيمة الصحفيين بلغ خمسة، في استمرار واضح لانتهاكات الاحتلال ضد الإعلاميين، بما يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي.

وقد نفذ الاحتلال عملية اغتيال مباشرة استهدفت الخيمة التي كان يتواجد فيها الصحفيون بالقرب من مستشفى الشفاء، وأسفرت عن استشهاد خمسة منهم، من بينهم الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع.