في الشيخ زايد..كلب يعقر ابن موظف بالسفارة المصرية بدولة أجنبية
الغندور يثير الجدل بشأن أفضل هدف هذا الأسبوع.. تفاصيل
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس/ محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة دور الهيئة العامة الاقتصادية للمثلث الذهبي؛ في تنمية هذه المنطقة الواعدة، التي تحظى باهتمام خاص من جانب الدولة، في ضوء ما تتمتع به من مقومات استراتيجية لتنفيذ مشروعات متنوعة تدعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس/ محمد عبادي، موقف ما تم تنفيذه من أعمال تخص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه فيما يخص التنظيم الداخلي للهيئة، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات منها إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد للمثلث الذهبي واللجان المنبثقة منه، وكذا إنشاء مكتب سجل تجاري خاص للهيئة لقيد الشركات، وتطوير مقر الهيئة بمدينة سفاجا، فضلاً عن استيفاء عدد من اللوائح والإجراءات ونماذج الاتفاق التجاري.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، خلال عرضه، أنه فيما يخص محور تنمية الأعمال والترويج، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات، منها الاتفاق مع أحد أكبر المطورين الصناعيين المحليين والعالميين لتطوير منطقة صناعية ترتكز أنشطتها على الأسمدة الفوسفاتية، والتواصل أيضاً مع مجموعات إقليمية ودولية من كبار المطورين في القطاعات المستهدفة للهيئة لإنشاء وتطوير عدد من المناطق التخصصية، فضلاً عن استقطاب مطورين ومستثمرين محليين ودوليين للاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية واللوجيستية.

كما عرض المهندس/ محمد عبادي، تفاصيل خطة عمل تطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للعام 2025/ 2026، مٌشيراً إلى أن الهيئة تستهدف هذا العام تحقيق الاستدامة المالية مع تحقيق أهدافها بدون تحميل الدولة لأية أعباء مالية، لافتاً إلى أنه من المخطط الانتهاء من جميع اللوائح والإجراءات واستكمال الهيكل الإداري للهيئة، فضلاً عن التعاقد النهائي مع عدد من الشركات والمطورين العالميين الجاري استقطابهم للاستثمار في القطاعات المختلفة.

مصطفى مدبولي العلمين الجديدة الاقتصادية للمثلث الذهبي رئيس الوزراء

جانب من المضبوطات
دودج وموستانج
سرقة سيارة
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
