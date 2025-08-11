أحمد حسن يكشف عن موقف حسام عبد المجيد من تجديد عقده مع الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف اللاعب حسام عبد المجيد من تمديد عقدة مع للزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك :مصدر.. حسام عبد المجيد يرحب بتمديد عقده مع الزمالك.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضية على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .



وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.