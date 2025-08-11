فيريرا يدرس ضم ألفينا وعمرو ناصر لقائمة الزمالك أمام المقاولون

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا وعمرو ناصر، ثنائي الفريق، إلى قائمة الأبيض استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، في ظل حاجة الفريق لعناصر هجومية جديدة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الماضية على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة انتصاراته في المسابقة.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الاثنين، بعد حصول اللاعبين على راحة من المران الجماعي أمس، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز.