الاتحاد الدولي للصحفيين: ما نشهده من مجازر بغزة غير مسبوق في التاريخ

أعرب أنطوني بلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، عن صدمته وغضبه الشديدين تجاه «المجازر المعلنة» التي تُرتكب في قطاع غزة بحق المدنيين، في ظل صمت دولي غير مبرر.

وقال بلانجر، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا أعلم ما يجب أن أقول كي أُعبر عن مدى غضبي تجاه هذه الأفعال، لا زلت مصدوماً، وأنا حقاً غاضب، ليس فقط بسبب المجازر، ولكن أيضاً بسبب موقف السلطات والدول التي تسمح باستمرارها، دون اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل».

وانتقد بشدة أداء الأمم المتحدة وأمينها العام، مطالباً بإدانة ما يحدث «بأشد العبارات الممكنة»، واصفا مجلس الأمن بأنه «مشلول تماماً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية»، مشيراً إلى عجزه عن اتخاذ أي إجراء حقيقي أو فاعل.

وكشف الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أن الاتحاد، منذ عام 2018، «يراقب الوضع عن كثب ويطالب الأمم المتحدة بالتنسيق لتوفير حماية حقيقية للصحفيين»، إلا أن الوضع لم يتغير حتى اليوم، مما يزيد من خطورة الأوضاع على الأرض.