قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكك حديد مصر توضح حقيقة استبدال إحدى عربات قطار أسوان – القاهرة
لأول مرة| التعليم تتيح تحميل المناهج الجديدة قبل بدء الدراسة.. ونسخ مجانية مطبوعة للتقييمات.. ودروس عن “المنسي ومو صلاح” بالمقررات
شائعات.. وزارة الرياضة تنفي إرسال أي خطابات للأهلي بشأن كولر| خاص
انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة أمل جديد بالمنوفية.. ومؤسسة أبو العينين تتعهد بشراء إنتاج الأسر المستفيدة
عرض جديد من فودافون كاش: سحب حتى 5000 جنيه شهريًا برسوم ثابتة
الاتحاد الدولي للصحفيين: ما نشهده من مجازر بغزة غير مسبوق في التاريخ
هدية للعاملين بالبترول من النقابة العامة.. هتقدم لهم إيه؟
اشترى عقارات وسيارات.. البلوجر شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه
بقيمة 2 تريليون دولار.. أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخلى عن استثمارات إسرائيلية
قبل العام الدراسي الجديد| ننشر أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
القبض على عصابة تستخدم الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: سيظل ما نعلمه عن خلق الإنسان أقل بكثير مما هو موجود في القرآن

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر
محمد شحتة

عقد الجامع الأزهر، ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني الأسبوعي تحت عنوان "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن خلق الإنسان"، وذلك بحضور كل من: الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وأدار الملتقى الأستاذ رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق.

في بداية الملتقى أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن القرآن الكريم بحر لا ينضب من المعارف والعلوم، وأن آياته تحمل في طياتها من الحقائق العلمية ما يثبت إعجازه  يوما بعد يوم،  وفيما يتعلق بحديث القرآن عن خلق الإنسان وتكوينه التي لم تكتشف إلا حديثًا، رغم أن القرآن أخبرنا بها منذ قرون عدة، وسيظل ما نعلمه عن خلق الإنسان أقل بكثير مما هو موجود فيه، لأن كلام الله سبحانه الله وتعالى كتاب مفتوح إلى كل الأجيال إلى أن تقوم الساعة.

واستشهد، بقول سهل بن عبد الله: "لو أعطي العبد بكل حرفٍ من القرآن ألف فهم، واستنبط منها ألف حكم، لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آيةٍ من كتابه"، مشيرًا إلى أن حديث القرآن الكريم عن خلق الإنسان معجز؛ لأن الحديث عن الإعجاز في خلق الإنسان هو في حد ذاته إعجاز، من خلال الحقائق العلمية التي سبق بها القرآن الكريم العلم الحديث.

وبين رئيس جامعة الأزهر، أن العلم الحديث، على الرغم مما وصل إليه من تقدم، يظل عاجزًا أمام تفسير بعض الأمور، وأنها معلومة ومعروفة في علم الله سبحانه وتعالى، وهو ما بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفةً، ثم يكون علقةً مثل ذلك ، ثم يكون مضغةً مثل ذلك ، ثم يُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ، ويُؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه ، وأجله ، وعمله، وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة"، وهو ما جاء في القرآن الكريم ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، وهذه الآية إشارة إلى أن  الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ودبر كل شؤونه، وهو ما بينته الآية الكريمة أيضًا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ﴾.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن القرآن الكريم يؤكد على أصل خلق الإنسان من الطين  وهو ما بينه قوله تعالى: (ولقد خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ)،  وقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ﴾، وهو ما يتوافق مع الحقائق العلمية التي تشير إلى أن العناصر الأساسية المكونة لجسم الإنسان موجودة في الطين، هذه الحقيقة التي اكتشفها العلم الحديث بعد قرون كثيرة من حديث القرآن الكريم عن خلق الإنسان، لافتا إلى أن الإنسان رغم كونه مخلوق من طين، لكن بما أودعه الله فيه من أسرار كرمه الحق سبحانه وتعالى على كل المخلوقات، وفضله على كثير من خلقه وشرفه وكرمه بأن جعله خليفة له سبحانه وتعالى في الأرض.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن آية: ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ تكشف مراحل خلق الإنسان داخل رحم الأم، وهو ما يثبته الإعجاز القرآني الذي سبق العلم الحديث بقرون، حيث تبدأ الرحلة بـ (النُّطْفَةَ)، وهي البويضة المخصبة، التي تتحول بعدها إلى (عَلَقَةً)، ثم تتطور إلى (مُضْغَةً)، ثم (فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا)، هذا الترتيب يوافق ما كشفت عنه الأبحاث العلمية في علم الأجنة، حيث تتشكل الهياكل العظمية للجنين في البداية، ثم تبدأ الخلايا العضلية بالالتفاف حول هذه العظام لتكسوها، وتختتم الآية بعبارة (ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ)، في إشارة إلى نفخ الروح في الجنين، مما يجعله كائنًا حيًا يمتلك إرادة وإحساسًا، وتختتم الآية بتمجيد وتعظيم الله تعالى ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾، وهو اعتراف بعظمة هذا الخلق ودقته.

كما قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، لا يزال العلم إلى يومنا هذا لم يكتشف كل ما أثبته القرآن الكريم من إعجاز علمي، وهذه الحقيقة أثبتها قول الحق سبحانه وتعالى: "وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً"، وسيظل حديث القرآن الكريم عن خلق الإنسان معجزاً، وهذه الحقيقة عبر عنها الحق سبحانه وتعالى في قوله: “وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ”.

وقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة علمية أخرى وهي أن الله جعل الإنسان في مكان آمن ومحكم لا مثيل له، قال تعالى:" ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ"، تظهر هذه الآية دقة الوصف القرآني، فـ"قرار مكين" هو الرحم، الذي يعد البيئة المثالية والآمنة لتطور الجنين، وعلى الرغم من التطور العلمي الهائل، لا يزال العلماء عاجزين عن ابتكار رحم صناعي يماثل في دقته وفعاليته الرحم الطبيعي، وهذا يعد دليلاً على إعجاز القرآن الكريم وسبقه العلمي، الذي لايزال العلم عاجزا أمام الحقائق العلمية التي سبق بها.

وأكد نائب رئيس  جامعة الأزهر، أن التعبير القرآني في قوله تعالى: "فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً"، يعد إعجازا علميا واضحا؛ جيث إن هذا الوصف القرآني يتطابق تمامًا مع ما تظهره الفحوصات والأشعة للجنين في هذه المرحلة، حيث يبدو وكأنه قطعة لحم ممضوغة، وهذا التطابق الدقيق بين الوصف القرآني وما كشفه العلم الحديث يثبت عظمة القرآن الكريم وروعته في التعبير، ويعد دليلاً على أنه كلام الحق سبحانه وتعالى، وفي سياق الإعجاز القرآني حول خلق الإنسان أيضا، جاء قوله تعالى: "فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا"، فقد كان العلماء يظنون أن تكوّن اللحم يسبق العظام، ولكن مع تطور العلم ، اكتشفوا الحقيقة التي أخبر عنها القرآن الكريم قبل أكثر من 1400 عام، وهي أن العظام تتخلق أولًا، ثم يأتي اللحم ليكسوها.

وأشار الدكتور صديق إلى أن السنة النبوية الشريفة قد سبقت العلم الحديث في الحديث عن الإعجاز في خلق الإنسان، وقد جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّه خُلقَ كلُّ إنسانٍ من بني آدمَ على ستِّينَ وثلاثمائةِ مِفصلٍ"، وقد ظل هذا العدد لغزًا لم يكتشفه العلم الحديث إلا في عام 2006م، عندما تمكن العلماء من تحديدها على النحو التالي: ١٤٧فصل في العمود الفقري، و١٥ مفصل في الحوض، و٨٨ مفصل في الأطراف السفلية للإنسان، و٨٦ مفصل في الأطراف العلوية منه، و٢٠ مفصل في الرأس، مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي من الله، وأن ما جاء به من حقائق علمية لا يمكن أن يكون من عند البشر.

يذكر أن ملتقى "التفسير ووجوه الإعجاز القرآني "يُعقد الأحد من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى إلى إبراز المعاني والأسرار العلمية الموجودة في القرآن الكريم، ويستضيف نخبة من العلماء والمتخصصين.

الجامع الأزهر الأزهر الشريف التفسير مظاهر الإعجاز القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

طريقة الحصول على معاش المطلقات

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الإسلام يرفض صراع الحضارات ويدعو للتعايش

الصلاة

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: سيظل ما نعلمه عن خلق الإنسان أقل بكثير مما هو موجود في القرآن

بالصور

زى المطاعم.. مكرونة ألفريدو ولازانيا فى أكلة واحدة والطعم خيالي| جربيها

طريقة عمل مكرونة ألفريدو
طريقة عمل مكرونة ألفريدو
طريقة عمل مكرونة ألفريدو

مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف .. وجبة سريعة بطعم فاخر

مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر!
مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر!
مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر!

فيل عملاق يقتحم طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى

ظهور مفاجئ لفيل عملاق على طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار فوضى مرورية عارمة
ظهور مفاجئ لفيل عملاق على طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار فوضى مرورية عارمة
ظهور مفاجئ لفيل عملاق على طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار فوضى مرورية عارمة

خلي بالك على نفسك.. أعراض تصيبك خلال الحر تكشف ضربة الشمس

ضربة الشمس
ضربة الشمس
ضربة الشمس

فيديو

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

المزيد