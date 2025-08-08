خطيب الجامع الأزهر: هدف ترويج الشائعات هو ضرب وحدة صف الأمة.. فيديو

ألقى الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، متحدثا عن موضوع بعنوان (الصدق ومواجهة الشائعات).

وقال الحديدي، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، إننا نواجه في هذه الفترة آلاما متراكبة ولكننا نعقد آمالا متعددة على وعي أبناء وطن يريدون لوطنهم النجاة والسلامة.

وأضاف أن الرهان على وعي الشباب وأبناء الأمة كلها، فالأمة في هذه الفترة رغم ما تواجهه من آلام وتحديات ومخاطر، إلا أن قادتها وحكماءها ومثقفيها يسعون دوما إلى مواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن مواجهة هذه المخاطر ليست بترويج الشائعات التي أصبحت من حروب هذا العصر ومن أجندات يحارب بها أعداء الأمة أبناء هذه الأمة، يروجون الشائعات فيها ويصنعون أفكارا كاذبة حتى يضربوا وحدة صف هذه الأمة بتلك الشائعات.

وأكد أن دور المؤمن وسلاح المؤمن في هذه الفترة أن يكون صادقا مع نفسه ومؤمنا بالله ومخلصا لدينه ووطنه، والتمسك بالأخلاق الصالحة التي جاء النبي ليتممها لهذه الأمة، وذكر أن من مكارم الأخلاق التي نواجه بها هذه التحديات هو الصدق.