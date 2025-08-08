قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة
معرفتش السنادي| سيد صادق يكشف عن أمنية حياته في آخر تصريح له.. خاص
خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
بالأسماء.. صرف مستحقات أصحاب المعاشات التعاقدية العراقية الأسبوع المقبل
أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد
حلم الطب والهندسة مضعش| الحدود الدنيا لكليات علمي بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الرئاسة الفلسطينية: التهجير جريمة تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية
توجيه عاجل من الأطباء بعد وفاة دكتور أثناء الخدمة بالمنصورة
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. يشفع لك يوم القيامة
160 الف جنيه شهرياً.. وظائف خالية بالإمارات لتلك الفئات
محمد كيلاني: الرسول اختار الأيسر دائمًا ونهى عن التشدد في العبادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد مصر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة

نشرت الصفحة الرسمية للجامع الأزهر، بثا مباشرا لنقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، ويقرأ قرآن الجمعة، الشيخ عادل محمود، المدرس بمنطقة المنيا الأزهرية.

ويلقي خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ويلقي الخطبة بعنوان (الصدق ومواجهة الشائعات).

كما نشرت وزارة الأوقاف، بثا مباشرا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بعنوان: "لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. ومَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ".

وأعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 8 أغسطس 2025م / 14 صفر 1447هـ سيكون بعنوان: "لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه".

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الخطبة تهدف إلى توعية المواطنين بخطر الغلو والتشدد في الدين، لما له من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، مع التأكيد على قيمة الرفق والاعتدال التي يدعو إليها الإسلام في كل مناحي الحياة.

ومن المقرر أن يبرز الخطباء خلال الخطبة أهمية فهم النصوص الدينية في ضوء مقاصد الشريعة السمحة، وضرورة التعامل بالحكمة واللين بعيدًا عن التعصب والتطرف.

الجامع الأزهر الأزهر الشريف صلاة الجمعة خطبة الجمعة قرآن الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

فرح حفل زفاف شاب السرطان

زواج بقرار جمهوري.. الرئيس يرسل بوكيه ورد لشاب تعافي من السرطان في حفل زفافه

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

ترشيحاتنا

افتتاح معرض المستلزمات المدرسية بمحافظة السويس

بالتقسيط.. توفير المستلزمات المدرسية لأبناء العاملين بالبترول في السويس

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

تعاون مصري صيني

لمواجهة التغيرات المناخية.. مصر والصين تبحثان إنتاج محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة

بالصور

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
الدكتوره يومي
الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد