بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد مصر

نشرت الصفحة الرسمية للجامع الأزهر، بثا مباشرا لنقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، ويقرأ قرآن الجمعة، الشيخ عادل محمود، المدرس بمنطقة المنيا الأزهرية.

ويلقي خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ويلقي الخطبة بعنوان (الصدق ومواجهة الشائعات).

كما نشرت وزارة الأوقاف، بثا مباشرا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بعنوان: "لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. ومَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ".

وأعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 8 أغسطس 2025م / 14 صفر 1447هـ سيكون بعنوان: "لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه".

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الخطبة تهدف إلى توعية المواطنين بخطر الغلو والتشدد في الدين، لما له من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، مع التأكيد على قيمة الرفق والاعتدال التي يدعو إليها الإسلام في كل مناحي الحياة.

ومن المقرر أن يبرز الخطباء خلال الخطبة أهمية فهم النصوص الدينية في ضوء مقاصد الشريعة السمحة، وضرورة التعامل بالحكمة واللين بعيدًا عن التعصب والتطرف.