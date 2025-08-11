2300 طن مساعدات إغاثية عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 12



أطلق الهلال الأحمر المصري، كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، اليوم، القافلة الـ 12 من « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» التي تضم شاحنات من المساعدات الغذائية والإغاثية اللازمة في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للدفع بمزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.



دفع الهلال المصري بنحو 2300 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى غزة، والتي ضمت قرابة 2200 طن سلال غذائية ودقيق، إضافة إلى أدوية علاجية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.



يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.