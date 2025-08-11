نقلب الشفت| مفيدة شيحة عن موقف محافظ الجيزة من عمال النظافة: قرار إنساني

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، فقرة عن قرارات محافظ الجيزة بوقف العمل من 12 ظهرا وحتى 2 عصرا لعمال النظافة بسبب موجة الطقس الحارة التي تضرب البلاد.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن محافظة الجيزة نفذت قرار قوي وقرار إنساني لصالح عمال النظافة، متابعا أن المحافظة قررت وقف العمل في وقت ذروة الموجة الحارة وبالتحديد من 12 ظهر إلى 2 ظهرا في كل أرجاء المحافظة للحفاظ على سلامتهم.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذا الامر جاء بعد توجيهات مباشرة من المحافظ، ونطلب بتنمديد وقف العمل حتى الساعة الرابعة عصر وممكن نقلب لهم الشفت

هؤلاء العمال أبطال من نوع خاص ولهم تقدير.

