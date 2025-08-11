مش كل جملة تقال تعتبر رأيا.. سيرين عبد النور توجه رسالة غامضة

وجّهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة غامضة بدون الكشف عن تفاصيل عبر حسابها الخاص بموقع إكس وكتبت: "ضروري نعرف نفرق بين النقد وقلة الأدب وجوع الشهرة والامراض النفسية عيب عم تظلموا الناقد الحقيقي البناء وتقارنوا وتسوّا بجوعان التواصل الاجتماعي ‏الجمهور حكم عند تجار التواصل اصحاب الصفحات السوداء وعناوينهم المستفزة يللي كل همهم التفاعل على حساب الضمير ‏ومش كل جملة تقال تعتبر رأي حر وهي بمعظم الاوقات رأي مأجور".

أعمال سيرين عبد النور



انضمت الفنانة سيرين عبد النور ويوسف الخال إلى فريق أبطال مسلسل المشتبه الرابع، مع الفنانة هيفاء وهبي.

وأقيمت احتفالية كبيرة مساء الخميس، لإعلان انضمام سيرين عبد النور في إحدى فنادق بيروت، بحضور وسائل الإعلام.

وعبرت سيرين عبد النور، عن سعادتها بالانضمام إلى مسلسل المشتبه الرابع، وهو من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة.

المشتبه الرابع" بطولة هيفاء وهبي ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والأردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.

سيرين عبد النور ومسلسل النسيان

وفي العام الماضي 2024، تحدثت الفنانة سيرين عبد النور، عن كواليس مسلسلها الجديد «النسيان» الذي تم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية.

وقالت سيرين عبد النور في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل النسيان يحكي قصة امرأة تفقد أولادها وتتوالى الأحداث خلال الخمسة عشرة حلقة.

وتابعت سيرين أن قصة المسلسل صعبة عليها كأم لأنها تحمل قصة فقدان أم لأبنائها، فهي مليئة بالأحداث والمشاهد الحزينة.