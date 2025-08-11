قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس
أحمد موسي: عمرو واكد يتعاون مع الجماعة الإرهابية
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع
أصل الحكاية

رغم إخلاء سبيله.. ما سبب ترحيل شاكر محظور لسجن النهضة وتجديد حبسه؟

شاكر محظور
شاكر محظور
أحمد أيمن

تصدر التيك توكر محمد شاكر الشهير باسم “شاكر محظور”، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد اتهامه بغسل 100 مليون جنيه.. فما القصة

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية قد سبق وألقت القبض على "شاكر محظور" عقب ورود عدة بلاغات ضده تتهمه بنشر مقاطع مرئية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مادية.

إخلاء سبيل شاكر محظور

قررت جهات التحقيق، أمس الأحد، إخلاء سبيل «شاكر محظور» في القضية المتعلقة بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري، مع استمرار حبسه على ذمة قضية أخرى تتعلق بتحقيق أرباح غير مشروعة من تطبيق «تيك توك».

وكانت قد تحفظت جهات التحقيق، على سيارة المتهم من طراز «مرسيدس» بعد العثور بداخلها على مواد مخدرة وسلاح ناري غير مُرقم، فيما طلبت جهات التحقيق من مصلحة الضرائب ملفًا ضريبيًا شاملًا يوضح مصادر دخله وإقراراته عن الأرباح المتحصلة من الإعلانات والمشاهدات الإلكترونية.

كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحريات من قطاع مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إلى جانب إرسال هاتف المتهم لفحصه، فيما يواصل فريق من مباحث التهرب الضريبي مراجعة ممتلكاته والتأكد من سداد المستحقات الضريبية.

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن

غسل 100 مليون جنيه

عقب انتهاء التحريات والتحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شاكر محظور دلوقتي، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل قرابة 100 مليون جنيه، حصيلة نشاط إلكترونى غير مشروع.

وقالت الداخلية في بيان مساء اليوم الاثنين: «كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم أنشأ وأدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، استخدمها في نشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى يخالف قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية طائلة بطرق غير مشروعة، وبهدف إخفاء مصدر الأموال، عمد المتهم إلى إضفاء طابع قانوني عليها من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات فارهة وتأسيس شركات، في محاولة لإظهارها كمتحصلات من أنشطة مشروعة».

وأضافت: «هذا وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة».

التيك توكر شاكر

حبس شاكر محظور 

بناء على ما سبق، قررت الجهات المختصة، ترحيل التيك توكر محمد شاكر المعروف إعلاميا بـ شاكر محظور، لسجن النهضة، لتنفيذ قرار تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت سابقا التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، قررت إخلاء سبيل البلوجر محمد شاكر المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، ومدير أعماله، في اتهامهما بحيازة سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة.

كما أمرت باستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترف "شاكر" بقيامه بإنتاج ونشر المحتوى محل البلاغات بهدف تحقيق الانتشار والربح المادي.

بعد القبض عليه..20 صورة لـ شاكر محظور قبل و بعد الشهرة

من هو شاكر محظور؟

شاكر محظور، هو اسم الشهرة لـ محمد شاكر حمزة ، المعروف بالتيك توكر ولديه الكثير من المتابعين.

شاكر محظور شاب من مواليد عام 1995 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، كان ضابط شرطة سابق، حيث تخرج من كلية الشرطة عام 2017 وعمل في أسوان برتبة نقيب، قبل أن يترك العمل لأسباب عائلية.

تحول شاكر محظور بعد ذلك إلى نجم على تطبيق "تيك توك"، ويطلق علي شاكر محظور تيك توكر، وحقق شهرة واسعة بسبب محتواه اللايف الذي يجذب آلاف المتابعين يوميًا، ويحقق من خلاله أرباحًا طائلة، حتى أصبح يُعرف شاكر محظور أيضا بلقب دنجوان التيك توك.

