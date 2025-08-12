فتح باب الالتحاق بالمدن الجامعية لطلاب وطالبات الأزهر.. اعرف التفاصيل

قررت جامعة الأزهر، فتح باب التقدم والتسجيل الالكترونى للالتحاق والقبول بالمدن الجامعية جامعة الازهر بالقاهرة والاقاليم بالوجه البحرى والقبلى وذلك لطلاب وطالبات سنوات النقل والفرق النهائية بمختلف كليات جامعة الأزهر.

وأوضحت جامعة الأزهر أن التسجيل للإلتحاق والقبول بالمدن الجامعية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر، سيكون خلال الفترة من يوم الخميس الموافق ١٤ /٨ /٢٠٢٥ وحتى يوم الجمعة ٥ / ٩ / ٢٠٢٥ م.

وأشارت جامعة الأزهر إلى أن التسجيل الإلكتروني يتم من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر والذي من المقرر أن يتاح فقط لكافة الطلاب القدامي (طلاب / طالبات سنوات النقل والسنوات النهائية بجميع الكليات) ويراعى في التسجيل صحة البيانات بدقة: اسم الطالب خماسي - اسم ولي الأمر رباعي - الرقم القومي - الكلية - الفرقة - التقدير.

لتسجيل الطلاب للقبول بالمدن الجامعية اضغط هنا

وأهابت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بكافة الطلاب والطالبات بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع خدمات الجامعة "التسكين متاح فقط للمتقدمين إلكترونيا".