أين المحافظات من هذا القرار.. تامر أمين: يجب إراحة العمال من العمل الميداني في وقت الظهيرة

علق الإعلامي تامر امين، على وفاة عامل نالظافة سعيد عابدين أثناء تأدية عملية في محافظة الشرقية .

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الظروف اللي كان بيشتغل فيها عابدين كانت صعبة جدا وكان بيشتغل الساعة 1 الضهر في عز الحر وهو مثال للتفاني في العمل ".

وتابع تامر أمين :" محافظي الجيزة وأسوان وبورسعيد اتخذوا قرار إراحة العمال من عملهم الميداني في ساعات الظهيرة لحمايتهم من ارتفاع درجات الحرارة الكبير ".

وأكمل تامر أمين :" أين باقي المحافظين من هذا القرار ولماذا لم يتخذوا هذا القرار وأين وزارة التنمية المحلية المسؤولة عن المحافظات ".



وأكمل تامر امين :" أليس من الأولى أن يصدر قرار إراحة العمال في وقت الظهيرة ويتم تعميمه في باقي المحافظات ".