حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. الإفتاء توضح أفضل وقت

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أن هناك أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أفضلية تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها إلى ثلث الليل أو نصفه، مستشهدة بما رواه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما، حيث قال النبي ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه».

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الإمام النووي في المجموع أكد أن هذه الأحاديث تدل بوضوح على فضيلة التأخير، وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وكبار الأئمة، مشيرة إلى أن الحافظ ابن حجر أوضح في فتح الباري أن الأفضلية تكون لمن يثق من نفسه بأنه لن يغلبه النوم أو الكسل، وألا يشق على المأمومين.

أفضل وقت لـ صلاة العشاء

وأكدت دار الإفتاء أن تعجيل صلاة العشاء يكون واجبًا على من يخشى من التأخير أن ينام أو يتكاسل عنها، أما من يستطيع أداءها متأخرًا بلا مشقة، فالتأخير في حقه أفضل.

وبيّنت الإفتاء أن حساب الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولتحديد نصف الليل يتم حساب المدة بينهما وقسمتها على اثنين وإضافتها إلى وقت المغرب، أما لتحديد ثلث الليل فيُقسم الزمن بين المغرب والفجر إلى ثلاثة أجزاء، ويضاف الثلث الأول إلى وقت المغرب لمعرفة بدايته.