استدعاء حارس المرمى مصطفى عادل لقائمة منتخب اليد في بطولة العالم للناشئين

أجرى الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، بقيادة الإسباني فيرناندو باربيتو، تعديلًا على قائمة منتخب مصر، باستدعاء مصطفى عادل حارس المرمى، قبل مواجهة الدنمارك في ثاني مبارياته بالدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تقام في مصر حاليًا، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

وتم استدعاء حارس مرمى الأهلي بدلًا من زميله حارس المرمى عبد الملك محمود.

وحسب لائحة البطولة يحق لكل منتخب إجراء 5 استبدالات من القائمة الموسعة التي تضم 35 لاعبًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والدنمارك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على الصالة الرئيسية بستاد القاهرة الدولي.

وتعادل منتخب اليد أمام التشيك في أولى مباريات الدور الرئيسي بنتيجة 35/35.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، رفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وحسم 16 منتخبًا تواجدهم في الدور الرئيسي، الذي يتم تقسيم المنتخبات به على 4 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.