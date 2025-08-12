إبراهيم عبد الجواد ينتقد الأهلي والزمالك بسبب اللاعبين الأجانب

انتقد الإعلامي ابراهيم عبد الجواد ناديي الأهلي والزمالك بسبب اللاعبين الأجانب.

وكتب ابراهيم عبد الجواد، عبر “فيسبوك”: “مينفعش يبقى أكتر من نصهم دكة”.

كان محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أكد أن محمود الخطيب يسير على خُطى الرؤساء السابقين، وهو يعد أفضل رئيس للقلعة الحمراء.

وقال أبو الدهب، فى تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المذاع على قناة "هي": "الخطيب يبذل كل جهده من أجل النادي الأهلي، وانسحاب الفريق الأحمر بالموسم الماضي أمام الزمالك قرار خاطئ من محمود الخطيب".

وأضاف: "الزمالك فاجأنا بمستوى مميز أمام سيراميكا، ولكنه يحتاج إلى الاستمرارية من أجل الحصول على بطولات".