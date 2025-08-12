تحرك برلماني لمواجهة استمرار نقص أعداد الأطباء والممرضين بالمستشفيات

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان حول النقص الحاد فى اعداد الاطباء والتمريض وسوء البنية التحتية داخل المستشفيات الحكومة على مستوى جميع المحافظات بصفة عامة ومحافظات الصعيد بصفة خاصة متسائلا : ما هي خطة الوزارة لمعالجة النقص الحاد في الأطباء والتمريض وسوء البنية التحتية في المستشفيات الحكومية بالمحافظات؟.



وطالب الدكتور محمد عبد الحميد فى سؤاله من الحكومة بموافاته ببيانات تفصيلية تشمل :

1. أعداد الأطباء والممرضين في كل محافظة، موزعين حسب التخصص، ونسبة العجز الحالية مقارنة بالمعدل المطلوب.

2. خطة الوزارة لسد العجز في الكوادر الطبية، بما في ذلك التعيينات والتدريب والتحفيز، مع الجدول الزمني للتنفيذ.

3. بيان بحالة البنية التحتية لكل مستشفى، وعدد الأجهزة الطبية المعطلة، وخطة الصيانة أو الإحلال.

4. قائمة بالمشروعات الجارية لتطوير أو إنشاء المستشفيات، مع نسب الإنجاز والمواعيد المحددة للتسليم.

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من رئيس الوزراء تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية باعطاء اولوية قصوى لهذا الملف من أجل علاج المواطنين خاصة من البسطاء والفقراء داخل مختلف المستشفيات والمؤسسات الحكومية بالمجان بعد الارتفاع الرهيب فى تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة .