ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 227 شهيدًا
البلوجر ياسمين مذكر مش مؤنث .. بدل العقوبة اتنين وتلاتة تنتظره
تربية نوعية وآداب.. بشرى لطلاب علمي علوم نظام حديث في الكليات تنسيق المرحلة الثالثة
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
رياضة

المكافآت سلاح الزمالك لمواصلة الفوز بالمباريات

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية على ملعب النادي بميت عقبة استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. 

اللقاء يأتي بعد بداية قوية للفريق الأبيض في الجولة الأولى، حيث تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين أحرزهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة، ليحصد أول ثلاث نقاط له في مشوار البطولة.

مكافآت فورية لتحفيز اللاعبين

في إطار سياسة التحفيز المعنوي، قرر الجهاز الفني بالتنسيق مع جهاز الكرة صرف مكافآت فورية بعد كل فوز يحققه الفريق، بحيث يحصل اللاعبون على مستحقاتهم خلال نفس الأسبوع الذي يُلعب فيه اللقاء المنتصر فيه، بدلاً من تجميعها وصرفها على فترات متباعدة. 

الهدف من القرار هو تعزيز الحافز لدى اللاعبين وتشجيعهم على تقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب، خاصة أن إدارة النادي والجهاز الفني يسعيان لترسيخ عقلية الانتصار منذ بداية الموسم.

فرصة ذهبية للوافدين الجدد

المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا يخطط للاستفادة من مباراة المقاولون العرب لمنح بعض الوافدين الجدد دقائق لعب رسمية، بعد اكتمال جاهزيتهم البدنية والفنية، سعياً لزيادة الانسجام بينهم وبين باقي عناصر الفريق. 

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة عناصر مثل ناصر ماهر، الذي تألق في اللقاء الأول، بجانب إمكانية الدفع بأسماء جديدة لتوسيع قاعدة الخيارات الفنية.

المواجهات بين الفريقين

تاريخياً، شهدت مباريات الزمالك والمقاولون العرب ندية كبيرة، وإن كان التفوق الأبيض واضحاً في أغلب المواجهات.

ففي الموسم الماضي، فاز الزمالك في الدور الأول بنتيجة 2-1، بينما انتهى لقاء الدور الثاني بالتعادل الإيجابي 2-2، وهو ما يعكس صعوبة المهمة أمام فريق "ذئاب الجبل" المعروف بقدرته على إرباك حسابات الفرق الكبرى.

طموحات الفريقين هذا الموسم

الزمالك يدخل المباراة بهدف حصد ثلاث نقاط جديدة للحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب خلال الأسابيع الأولى من البطولة، وتعويض الجماهير عن فقدان اللقب في المواسم الأخيرة.

في المقابل، يسعى المقاولون العرب لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من طموحاته في التواجد ضمن المنطقة الدافئة مبكراً، وتجنب الدخول في صراع الهبوط.

ملامح فنية متوقعة للمباراة

من المتوقع أن يعتمد الزمالك على أسلوب هجومي منذ البداية، مدعوماً بعودة بعض العناصر التي غابت عن الجولة الأولى، مع استغلال الأطراف والتمريرات السريعة في الثلث الأخير. 

في المقابل، قد يلجأ المقاولون العرب إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، مستفيداً من السرعات في الخط الأمامي.

نادي الزمالك الزمالك المقاولون العرب بطولة الدوري الممتاز بطولة الدوري

