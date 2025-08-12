المكافآت سلاح الزمالك لمواصلة الفوز بالمباريات

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية على ملعب النادي بميت عقبة استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

اللقاء يأتي بعد بداية قوية للفريق الأبيض في الجولة الأولى، حيث تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين أحرزهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة، ليحصد أول ثلاث نقاط له في مشوار البطولة.

مكافآت فورية لتحفيز اللاعبين

في إطار سياسة التحفيز المعنوي، قرر الجهاز الفني بالتنسيق مع جهاز الكرة صرف مكافآت فورية بعد كل فوز يحققه الفريق، بحيث يحصل اللاعبون على مستحقاتهم خلال نفس الأسبوع الذي يُلعب فيه اللقاء المنتصر فيه، بدلاً من تجميعها وصرفها على فترات متباعدة.

الهدف من القرار هو تعزيز الحافز لدى اللاعبين وتشجيعهم على تقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب، خاصة أن إدارة النادي والجهاز الفني يسعيان لترسيخ عقلية الانتصار منذ بداية الموسم.

فرصة ذهبية للوافدين الجدد

المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا يخطط للاستفادة من مباراة المقاولون العرب لمنح بعض الوافدين الجدد دقائق لعب رسمية، بعد اكتمال جاهزيتهم البدنية والفنية، سعياً لزيادة الانسجام بينهم وبين باقي عناصر الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة عناصر مثل ناصر ماهر، الذي تألق في اللقاء الأول، بجانب إمكانية الدفع بأسماء جديدة لتوسيع قاعدة الخيارات الفنية.

المواجهات بين الفريقين

تاريخياً، شهدت مباريات الزمالك والمقاولون العرب ندية كبيرة، وإن كان التفوق الأبيض واضحاً في أغلب المواجهات.

ففي الموسم الماضي، فاز الزمالك في الدور الأول بنتيجة 2-1، بينما انتهى لقاء الدور الثاني بالتعادل الإيجابي 2-2، وهو ما يعكس صعوبة المهمة أمام فريق "ذئاب الجبل" المعروف بقدرته على إرباك حسابات الفرق الكبرى.

طموحات الفريقين هذا الموسم

الزمالك يدخل المباراة بهدف حصد ثلاث نقاط جديدة للحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب خلال الأسابيع الأولى من البطولة، وتعويض الجماهير عن فقدان اللقب في المواسم الأخيرة.

في المقابل، يسعى المقاولون العرب لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من طموحاته في التواجد ضمن المنطقة الدافئة مبكراً، وتجنب الدخول في صراع الهبوط.

ملامح فنية متوقعة للمباراة

من المتوقع أن يعتمد الزمالك على أسلوب هجومي منذ البداية، مدعوماً بعودة بعض العناصر التي غابت عن الجولة الأولى، مع استغلال الأطراف والتمريرات السريعة في الثلث الأخير.

في المقابل، قد يلجأ المقاولون العرب إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، مستفيداً من السرعات في الخط الأمامي.