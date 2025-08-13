قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على تباين قبل محادثات بين أميركا وروسيا

وكاله
وكاله

أغلقت الأسهم الأوروبية على تباين، وسط ترقب المحادثات بين أميركا وروسيا، في حين وجه المستثمرون أنظارهم إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة ومفاوضات الرسوم الجمركية المقررة لاحقاً هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الإقليمي عند الإغلاق بنسبة 0.06%.

ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.4% تقريباً

وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.6% إلى 7,698.52 نقطة.

وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4%.

وحصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعم دبلوماسي من أوروبا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» قبيل قمة مرتقبة هذا الأسبوع بين روسيا والولايات المتحدة، وسط مخاوف كييف من أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لفرض شروط لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف.

ترامب، المقرر أن يلتقي بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، صرح بأن أي اتفاق محتمل قد يتضمن "بعض تبادل الأراضي بما يخدم مصلحة الطرفين".

وتسببت آمال التوصل إلى اتفاق سلام في الضغط على أسهم شركات الدفاع الألمانية، حيث تراجع سهم راينميتال 3.7%، وسهم رينك 3%، وسهم هينسولت 2.1%.

كما هوى سهم أورستد الدنماركية لتطوير مزارع الرياح البحرية بنسبة 22%، بعد إعلان الشركة عن خطط لطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 60 مليار كرونة (9.4 مليارات دولار)، مشيرةً إلى تحديات سلبية في سوق طاقة الرياح البحرية الأميركية.

وانخفض سهم نورثرن داتا الألمانية للذكاء الاصطناعي بنحو 3%، بعد أن أعلنت شركة رامبل الأميركية لخدمات الفيديو والحوسبة السحابية أنها تدرس عرض استحواذ محتمل بقيمة 1.17 مليار دولار.

وقال كريج كاميرون، مدير المحافظ ومحلل الأبحاث في مجموعة تمبلتون جلوبال إكويتي، عن تأثير اتفاق السلام المحتمل على شركات الدفاع الأوروبية "شهدت إمدادات العتاد الدفاعي تحولاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل تقديم أوروبا المزيد من هذا العتاد لأوكرانيا في الوقت الحالي".



 

امريكا وروسيا الدفاع الأوروبية العتاد لأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

حسن غانم

التعمير والإسكان يحقق أرباحا قياسية تصل إلى مبلغ 8.927 مليار جنيه وبنسبة نمو 73.1%

التأمينات الاجتماعية

اللواء جمال عوض يلتقي نقيب المحامين لبحث التعاون في ملف التأمينات الاجتماعية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشيد بمشروعات طلاب جامعة سمنود التكنولوجية وجامعة أسيوط التكنولوجية

بالصور

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد