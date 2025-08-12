بسبب صيانة منزل.. اعتداء شاب وزوجته على والده بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب وزوجته لقيامهما بالاعتداء على والد الأول وتقييده داخل منزل بمنطقة كفر العلو في حلوان، بسبب خلافات بينهما على صيانة المنزل.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة أن الشاب ووالده نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات على إجراء أعمال صيانة للمنزل تطورت لمشاجرة حادة داخل الشقة.

وتابعت التحريات أن الشاب قام بتقييد والده والتعدي عليه بالضرب ثم قامت زوجته بالتعدي عليه بالضرب، وحاولت والدة الشاب التدخل لإنقاذ المجني عليه إلا أنها فشلت وتجمع الجيران لإنقاذه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام أفادت باستقبال مسن ستيني مصاب في الوجه والرأس، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين قيام نجل المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب بمساعدة زوجته بسبب خلافات على صيانة المنزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وزوجته.