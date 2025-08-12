وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية لـ227 شهيدا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن "وزارة الصحة بغزة" بأن عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 227 شهيدا بينهم 103 أطفال.

يذكر أنه وسط تفاقم الأزمة في قطاع غزة، يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الدفع بمخططه لتوسيع نطاق العمليات العسكرية، زاعما أن هذا المسار هو السبيل الأمثل لتحقيق أهدافه وإنهاء ما يصفه بحكم حركة حماس.

ويدعى أن الهدف المعلن ليس فرض سيادة إسرائيلية كاملة على القطاع، بل "تحريره" وفق تعبيره، زاعمًا أن القوات الإسرائيلية باتت تفرض سيطرتها على ما يقارب ثلاثة أرباع مساحته، مع خطط للتقدم نحو المناطق المتبقية، بما فيها قلب مدينة غزة.