نوجا تاتو في ورطة بسبب فيديوهاتها مع النساء

أمرت جهات التحقيق المختصة بفحص مقاطع الفيديوهات التي تظهر فيها البلوجر نوجا تاتو أثناء قيامها برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات.

الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر نوجا تاتو لقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامها برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.

بلاغات ضد نوجا تاتو

ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامها برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.

ضبط نوجا تاتو

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، مقيمة بالقاهرة، لها معلومات جنائية، وبحوزتها "هاتف محمول، بفحصه فنياً تبين احتواؤه على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها" - أدوات طبية وخامات “غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية”.

اعترافات نوجا تاتو

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المُشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.