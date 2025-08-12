افتتاح أول معرض للنحت "آرت سبيس" على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، افتتح المهندس عصام الشيخ، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، نيابةً عن المهندس أحمد إبراهيم، رئيس الجهاز، أول معرض للنحت بعنوان "آرت سبيس – العلمين الجديدة برؤية فنان"، والذي ينظمه الفنان التشكيلي محمد حميدة، على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح المهندس عصام الشيخ، أن المعرض سيستمر لمدة عشرين يومًا، حيث يعرض مجموعة من الأعمال النحتية المعاصرة في فضاء مفتوح، بهدف ترسيخ الثقافة البصرية في الفضاءات العامة، وإتاحة الفرصة لتفاعل مباشر بين الجمهور والفن داخل بيئة حضرية نابضة بالحياة.

وأضاف: يأتي هذا المعرض في إطار التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقطاع الخاص لدعم المبادرات الفنية والثقافية في مدن الجيل الرابع، بما يعكس دور الفن في التنمية الحضرية وتعزيز الهوية الثقافية للمجتمع المصري.

الإسكان والمرافق والمجتمعات ترسيخ الثقافة البصرية العلمين الجديدة

