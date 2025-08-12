قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآثار: لم نطلق أفلاما ترويجية جديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. والمتداول لا يمثل الإعلان الرسمي
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صور
رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة
الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري
بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة
عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب
بوليتيكو: أزمة داخلية في الاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من إسرائيل
خلافات حادة داخل جيش الاحتلال .. صراع قوى بين وزير الحرب ورئيس أركانه ..ومظاهرات كبرى خلال الأيام المقبلة رفضا للتوسع في حرب غزة
رئيس البورصة المصرية: البرنامج الاقتصادي للدولة يعزز ثقة المستثمرين في سوق المال
جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بقطاع غزة
القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بغزة
القاهرة الإخبارية: وصول وفد حماس إلى مصر للتشاور حول وقف إطلاق النار في غزة
ارتفاع الأسهم الأوروبية أمام تفاؤل بشأن هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مدعومة بتمديد الهدنة التجارية بين أميركا والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لتقييم أثر الرسوم الجمركية على ضغوط الأسعار ومسار السياسة النقدية.

وصعد المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بنسبة 0.3% إلى 548.54 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% إلى 24104.72 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% إلى 9153.54 نقطة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 7737.07 نقطة.

وجاء الدعم بعدما مددت واشنطن وبكين الهدنة الجمركية لمدة 90 يوماً، لتأجيل فرض رسوم بالمئات من النقاط الأساسية حتى 10 نوفمبر تشرين الثاني، مع الإبقاء على باقي بنود الاتفاق، الأمر الذي يمهد لاجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من العام.

وفي سياق آخر، قال ترامب إن على كل من كييف وموسكو التنازل عن أراضٍ لإنهاء الحرب، وذلك قبيل قمته المقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وعلى صعيد حركة الأسهم الفردية، تراجع سهم «يو بي إس» بنسبة 0.9% بعد قيام أحد المستثمرين ببيع حصته في المصرف السويسري لإدارة الثروات، فيما ارتفع سهم «سارتوريوس» 3.6% بعد أن رفعت شركة «جيفريز» تصنيفها للسهم من «محايد» إلى «شراء».

 وقفز سهم «فيستاس ويند سيستمز» 3.5% بعد حصول الشركة على طلبيات في الولايات المتحدة لمشروعات لم يُكشف عنها، بينما تصدر سهم «سبيراكس غروب» المكاسب على المؤشر بقفزة بلغت 16% عقب إعلان نتائج النصف الأول من العام.

