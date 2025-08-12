أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

شهدت أسعار السبائك الذهبية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 في محلات الصاغةوالأسواق المحلية، تماشيًا مع حركة أسعار الذهب العالمية وسعر الدولار في البنوك المصرية.

أسعار السبائك الذهبية:

سبيكة وزن 1 جرام: نحو 4970 جنيهًا.

سبيكة وزن 2.5 جرام: نحو 12,425 جنيهًا.

سبيكة وزن 5 جرامات: نحو 24,850 جنيهًا.

سبيكة وزن 10 جرامات: نحو 49,700 جنيه.

سبيكة وزن 20 جرامًا: نحو 99,400 جنيه.

سبيكة وزن 31.1 جرام (أوقية): نحو 154,400 جنيه.

سبيكة وزن 50 جرامًا: نحو 248,500 جنيه.

سبيكة وزن 100 جرام: نحو 497,000 جنيه.

سبيكة وزن 250 جرامًا: نحو 1,242,500 جنيه.

سبيكة وزن 500 جرام: نحو 2,485,000 جنيه.

سبيكة وزن 1 كيلوجرام: نحو 4,970,000 جنيه.

استقرار أسعار السبائك اليوم جاء نتيجة هدوء نسبي في حركة المعدن النفيس عالميًا، إلى جانب ثبات سعر الصرف محليًا.

وتعد السبائك الذهبية إحدى أبرز أدوات الاستثمار الآمن التي يفضلها الأفراد للتحوط ضد تقلبات الأسواق، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.