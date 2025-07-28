استئناف المحادثات بين أمريكا والصين.. ما هي التوقعات؟

يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم غداً الاثنين لمعالجة خلافات اقتصادية قائمة منذ فترة طويلةوتتمحور حولها الحرب التجارية بين البلدين، في مسعى لتمديد هدنة أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته تقترب من التوصل إلى اتفاقتجاري مع الصين، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وأضاف للصحفيين في بداية اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا "نحن قريبونجداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. لقد توصلنا نوعاً ما إلى اتفاق معهم ولكننا سنرى كيف سيسير الأمر".

وتواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركيدونالد ترامب، بعد أن توصل البلدان في يونيو إلى اتفاق مبدئي أوقف تصعيداً على مدى أسابيع لحرب الرسومالجمركية بينهما.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستتجدد على الأرجح اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب تجاوز الرسوم الجمركية100%.

وتعقد محادثات ستوكهولم، التي يقودها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ، غداً بينما من المقرر أن تجتمع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم مع ترامب في ملعب الجولفالخاص به في اسكتلندا لمحاولة إبرام اتفاق من المرجح أن يشهد فرض رسوم أساسية 15% على معظم سلع الاتحادالأوروبي.





منع التصعيد

ويقول محللون تجاريون على جانبي المحيط الهادي إن من غير المرجح أن تسفر المناقشات في العاصمة السويدية عن أيمستجدات مؤثرة ولكن ربما تمنع المزيد من التصعيد وتساعد في تهيئة الظروف للقاء ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق من هذا العام.





رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، قال يوم الاثنين التاسع من يونيو، إن إدارته تبلي بلاءً حسناً فيما يتعلق بالمفوضات التجارية مع الصين التي انطلقت اليوم في لندن، وإنه يتلقى تقارير إيجابية بشأنها.

