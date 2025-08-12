معرض ملابس مجاني لدعم 350 أسرة بقرى كوم حمادة بالبحيرة

أشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالدور الإنساني والاجتماعي البارز الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مؤكدة أنه شريك أساسي في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وفي هذا السياق، نظمت جمعية الأورمان بالبحيرة معرض ملابس مجاني لخدمة ودعم 350 أسرة من محدودي الدخل بمركز كوم حمادة، شمل قرى النجيلة، محلة أحمد، حسن حمزة، حسين صابر جزيرة الأوقاف، خطاب، العرب، وأبو إسماعيل، وذلك في إطار استهداف القرى الأكثر احتياجًا.

وأشادت محافظ البحيرة بالجهود المتميزة لجمعية الأورمان في تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الفقيرة، وتغطية احتياجاتهم من الملابس والمواد الأساسية، مؤكدة على أهمية استمرار هذا النهج الإنساني للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

كما وجهت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة الفعاليات المماثلة، والتنسيق المستمر مع الجمعيات الخيرية لضمان وصول الدعم لمستحقيه في مختلف القرى والمراكز