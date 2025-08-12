قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مياه البحيرة تعالج ظاهرة اشتعال الغاز بـ حنفيات شرنوب وتبدأ تغيير الخط

آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن تحرك فرق الطوارئ بالشركة منذ مساء السبت الماضي للتعامل الفوري مع شكوى عدد من الأهالي بشارع الطالبين بقرية شرنوب بمحافظة البحيرة، بشأن ملاحظة وجود اشتعال غاز عند فتح حنفيات المياه.

كما توجه المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى موقع الشكوى لمتابعة الأعمال ميدانيًا.

وأوضحت الشركة أنه تم على الفور غلق شبكة الغاز بالمنطقة، وإجراء غسيل شامل لشبكة المياه، أعقبه اختبار فعلي للمياه داخل المنازل، وبحضور إدارة صحة البيئة بالمحافظة.

وبينت الشركة: أن الشارع محل الشكوى يقع في نهاية الشبكة وفي منطقة مرتفعة، لذلك فإن المياه تصل إليه في أوقات متأخرة صيفًا، مما دفع بعض الأهالي لاستخدام آبار ارتوازية قديمة مرتبطة بخزانات صرف صحي غير مردومة، وهو ما ساهم في حدوث هذه الظاهرة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم ردم الترنشات وخزانات الصرف القديمة بالشارع، وتوصيل المياه مؤقتًا عبر عربة مجهزة بمضخة، وذلك لغسيل الشبكة وتغطية احتياجات الشارع لحين تركيب "بوستر" لرفع الضغوط، وبدء تغيير خط المياه للشارع بأنابيب بولي إيثيلين قطر ٢ بوصة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 12 اغسطس .

واضافت أن العمل جارٍ على توسعات محطة مياه دمنهور بطاقة 51 ألف م³/يوم، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والمقرر الانتهاء منها في نهاية 2025، بما يضمن إنهاء مشكلة ضعف المياه بريف ومركز دمنهور بشكل جذري.

وفي الختام، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة حرصها الدائم على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على توفير خدمات آمنة وموثوقة تلبي احتياجاتهم على مدار الساعة.

بمحافظة البحيرة مياه الصرف الصحي مركز دمنهور

