أخبار التوك شو| أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة ورسالة عاجلة من أحمد موسى لحماس

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

محمد عطية الفيومي: قرار قريب بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة للمطالبة بالسكن البديل للمستأجرين

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرار قريب بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة للمطالبة بالسكن البديل، مشيرا إلى أن توفير سكن بديل للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم ستعمل عليه الدولة.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه أبعد مراجعة الطلبات، سيحصل كل مستحق على وحدة سكنية بنفس المستوى الاجتماعي والاقتصادي لوحدته الحالية.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من يثيرون القلق بشأن طرد المستأجرين مجرد “ذباب إلكتروني”، مؤكدا أنهم يسعون لتأجيج الرأي العام.

الديهي لقادة حماس: لا تزايدوا على مصر

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة إلى قادة حماس، قائلا:" مصر دولة محترمة، ولا تستحق منكم إلا الشكر، لا تزايدوا على مصر، فالذي صبرنا هو ملح الأرض والشعب الفلسطيني. القضية الفلسطينية في خطر لأنكم اختزلتموها في معبر رفح، لكن على العموم نتمنى أن يوفقكم الله".

متحدث الصحة: الحجز الإلكتروني ساهم في خفض التكدس على التأمين بالشرقية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة عن الاستجابة لمعاناة أهالي الشرقية بسبب تكدس وازدحام "التأمين الصحي" بالزقازيق.

أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن معبر رفح مفتوح من جانب مصر، مشددًا: «لا نريد أن يزايد أحد على مصر في دعم القضية الفلسطينية، وعلى حماس أن تسمع لرأي مصر لأنه الصواب».

وأوضح أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن العالم كله ضد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن احتلال قطاع غزة، مضيفًا: « الرئيس الأمريكي ترامب أعلن الآن عدم تأييده لفكرة احتلال غزة المطروحة من نتنياهو، العالم كله ضد نتنياهو، علشان كدا لازم تساعدونا وتساعدوا نفسكم».

أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح

أكد الدكتور أحمد سنى الدين، مدير عام المزارع بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى اختلال لدرجة حرارة المياه مما يؤدى إلى أن تقل مقاومة الأسماك وحدوث مشاكل فى جودة المياه، مما يؤدى إلى نفوق الأسماك، وهو ما يحدث فى كل دول العالم.

رد فعل مفاجئ من تامر أمين على رد الاحتلال على منشور محمد صلاح عن بيليه فلسطين

علق الإعلامي تامر أمين، على منشور محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول وهو تعليقه على استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد في غزة.

مؤامرة في العلن.. أحمد موسى: عمرو واكد أداة لأجهزة استخباراتية.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من العناصر التي تنتمي لهم مثل الجماعات اليسارية، إلى جانب بعض الشخصيات التي تعمل لبعض أجهزة الصهيونية، ومن بينهم "عمرو واكد"، موضحًا أن هذه التحركات تستهدف مصر وشعبها عبر أدوات وتحالفات خارجية.

نقلب الشفت| مفيدة شيحة عن موقف محافظ الجيزة من عمال النظافة: قرار إنساني

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، فقرة عن قرارات محافظ الجيزة بوقف العمل من 12 ظهرا وحتى 2 عصرا لعمال النظافة بسبب موجة الطقس الحارة التي تضرب البلاد.