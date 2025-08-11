أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح

أكد الدكتور أحمد سنى الدين، مدير عام المزارع بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى اختلال لدرجة حرارة المياه مما يؤدى إلى أن تقل مقاومة الأسماك وحدوث مشاكل فى جودة المياه، مما يؤدى إلى نفوق الأسماك، وهو ما يحدث فى كل دول العالم.

وقال أحمد سني الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك نفوق أسماك فى مزارع بحيرة المنزلة، وهذه الأسماك ليس لها درجة حرارة جسم ثابتة وبالتالى تتأثر بتغير درجة حرارة المياه التى تعيش فيها.

وتابع مدير عام المزارع بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الأسماك تحتاج لمدى حرارى فى المياه كى تجود فيه نموا وصحة وحيوية ومقاومة للأمراض.