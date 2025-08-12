خبير بيئي: الاحتباس الحراري يهدد العالم.. ومصر ليست استثناءً

حذر الدكتور مجدي علام، الخبير في الشئون البيئية، من تصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري عالميا، مؤكداً أن تأثيراتها طالت جميع القارات، بما فيها مصر، ولم تعد مقتصرة على مناطق محددة.

وأوضح مجدي علام، خلال حواره على قناة “صدى البلد” أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في ما يعرف بـ"الظواهر المناخية الجامحة"، مثل هطول الأمطار في أوقات شديدة الحرارة، وهي ظواهر لم تكن مألوفة في الماضي.

وقال إن هذه التغيرات قد تؤدي إلى وفيات، كما حدث في بعض الدول الأوروبية التي سجلت حالات وفاة رغم أن درجات الحرارة فيها أقل من معدلاتها في المنطقة العربية، ما يبرز خطورة الموقف.

وفيما يخص التعامل مع موجات الحر الشديد، شدد على ضرورة استخدام المظلات البيضاء وتجنب الألوان الداكنة، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون مثل الجلابية البيضاء، إلى جانب ارتداء قبعات بيضاء للرأس.

ونصح بتجنب الخروج في أوقات الذروة بين الظهر والعصر، والاحتماء بالظل أو تحت الأشجار، وشرب كميات وفيرة من المياه والسوائل للوقاية من الجفاف، إضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي وخفيف مع تجنب الأطعمة الدسمة التي تزيد الإحساس بالإرهاق الحراري.