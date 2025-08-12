خبير بيئي يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها بشكل مستمر

قال مجدي علام خبير البيئة والمناخ، إن ارتفاعات درجات الحرارة وتغيرها بشكل مستمر له علاقة أساسية بالتغيرات المناخية، متابعا: نأمل أن لا نتخطى 1.5 درجة بحلول عام 2050.

وأضاف الخبير البيئي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أننا سنصل بحلول عام 2050 إلى 1.9 درجة، أو الوصول إلى 2 درجة، والذي سيشكل خطرا كبيرا على الأمن الغذائي والمائي، متابعا: يجب أن نستغل ونعتمد بشكل واضح على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن كثير من المنازل في مصر بدأت في الاعتماد على الطاقة الشمسية من خلال الألواح الشمسية، والتي تمكن المواطنين من استخدام الكهرباء بدون أي مقابل.

واسترسل: ظاهرة الاحتباس الحراري تعد الأخطر لأنها تعمل على حبس الأشعة تحت الحمراء والتي بدورها تعمل على زيادة درجة حرارة الأرض.