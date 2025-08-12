قاضي قضاة فلسطين يعلق على هجوم جماعة الإخوان من تل أبيب على مصر

قال محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، إن فلسطين لن ترحل من قلوبنا وعقولنا، وقريبا سينتهي هذا الاحتلال، متابعا: نحن نرى كيف بدأت مسيرة نهاية الاحتلال.

وأضاف الهباش خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي العاشر للإفتاء، تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، أن فلسطين قادمة وسننعم بصلاة في المسجد الأقصى المبارك، متابعا: نعتز بشعوب الأمة ومواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن هناك جماعات إخوانية خرجوا في مظاهرات ضد مصر في تل أبيب، وهم يحملون علم إسرائيل، ليهاجموا مصر وحكومتها وشعبها، وكذلك الحكومة الفلسطينية.

وتابع: هؤلاء فضحوا أنفسهم وعرفتهم الأمة، ونسأل الله أن يحفظ مصر وكل بلاد العرب المسلمين من الفتنة وعدوان المعتدين.