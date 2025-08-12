قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
حريق في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل .. صور
ملك الاردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية
البيئة : توسيع نطاق شبكات رصد جودة الهواء لمتابعة مصادر التلوث
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
محمد صلاح يتقاسم صدارة استطلاع TNT Sports لجائزة الكرة الذهبية مع ديمبلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قاضي قضاة فلسطين يعلق على هجوم جماعة الإخوان من تل أبيب على مصر

محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين
محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين
إسراء صبري

قال محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، إن فلسطين لن ترحل من قلوبنا وعقولنا، وقريبا سينتهي هذا الاحتلال، متابعا: نحن نرى كيف بدأت مسيرة نهاية الاحتلال.

وأضاف الهباش خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي العاشر للإفتاء، تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، أن فلسطين قادمة وسننعم بصلاة في المسجد الأقصى المبارك، متابعا: نعتز بشعوب الأمة ومواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن هناك جماعات إخوانية خرجوا في مظاهرات ضد مصر في تل أبيب، وهم يحملون علم إسرائيل، ليهاجموا مصر وحكومتها وشعبها، وكذلك الحكومة الفلسطينية.

وتابع: هؤلاء فضحوا أنفسهم وعرفتهم الأمة، ونسأل الله أن يحفظ مصر وكل بلاد العرب المسلمين من الفتنة وعدوان المعتدين.

فلسطين الاحتلال الذكاء الاصطناعي تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

ترشيحاتنا

أرشيفية

المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة كارثي والمساعدات الإنسانية غير كافية

غزة

صحة غزة: 31 شهيدا و388 مصابا بنيران جيش الاحتلال في مراكز المساعدات

صورة أرشيفية

مسئول فلسطيني ينفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

بالصور

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي
السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي
السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد