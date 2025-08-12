قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكثر من مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والأردن.. والمشاط: إمكاناتنا تتيح المزيد
خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء العالمي.. مستشار الرئيس الفلسطيني: نشكر مصر والرئيس السيسي الذي أفسد على الاحتلال خطته لتهجير غزة.. وسننعم قريبًا بصلاة في المسجد الأقصى
"القبة الحرارية" ظاهرة حقيقية أم فقاعة إعلامية .. الموجة شديدة الحرارة ما علاقتها؟
تفاصيل سقوط البلوجر بسمة.. قرار عاجل ضد ملكة جمال العشوائيات
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
حريق في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل .. صور
ملك الاردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم قصف الاحتلال الإسرائيلي.. استمرار دخول قوافل المساعدات إلى غزة

المساعدات
المساعدات
البهى عمرو

أكد أحمد عبد الرازق، مراسل «إكسترا نيوز»، أن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا في جنوب ووسط قطاع غزة، حيث يمكن رؤية أعمدة الدخان تتصاعد من محيط معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أنه رغم كل هذه العثرات لا تتوقف الدولة المصرية عن متابعة دورها في إرسال المساعدات الإنسانية على مدار الساعة إلى أهالي قطاع غزة، لافتا إلى أن اليوم تدخل القافلة الـ13 من شاحنات المساعدات المصرية، حيث دخلت 4 أفواج تزيد على 100 شاحنة.

وقال عبد الرازق، خلال مداخلة على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن شاحنات المساعدات المتبقية التي تم التنسيق لدخولها أصبحت اليوم ضمن القافلة الـ13، ومن خلفها ما يزيد على 5 آلاف شاحنة في حالة جاهزية تامة لتدخل إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن القافلة 13 ضمن الإمدادات التي سيرها الهلال الاحمر المصري، منذ 27 من يوليو الماضي، التي تحمل اسم «زاد العزة».

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز» أن الهلال الأحمر المصري لا يقوم فقط بالتنسيق على الشاحنات الخاصة به، بل مسئول أيضا عن تنسيق الشاحنات الخاصة بالمنظمات الأممية كاليونسيف ومنظمة الصحة العالمية، وأيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي قد أرسل قبل 3 أيام قافلته الـ11، حيث ضمت 200 شاحنة تحمل 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

قطاع غزة إكسترا نيوز معبر كرم أبو سالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

ترشيحاتنا

تحديث واجهة One UI 8

One UI 8 قائمة هواتف سامسونج التي ستحصل على تحديث

هواتف آيفون 17

قبل الإطلاق الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة

أجهزة الكمبيوتر

إطلاق Maco mini PC لمنافسة أبل.. أصغر جهاز كمبيوتر مكتبي

بالصور

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي
السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي
السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد