رغم قصف الاحتلال الإسرائيلي.. استمرار دخول قوافل المساعدات إلى غزة

أكد أحمد عبد الرازق، مراسل «إكسترا نيوز»، أن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا في جنوب ووسط قطاع غزة، حيث يمكن رؤية أعمدة الدخان تتصاعد من محيط معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أنه رغم كل هذه العثرات لا تتوقف الدولة المصرية عن متابعة دورها في إرسال المساعدات الإنسانية على مدار الساعة إلى أهالي قطاع غزة، لافتا إلى أن اليوم تدخل القافلة الـ13 من شاحنات المساعدات المصرية، حيث دخلت 4 أفواج تزيد على 100 شاحنة.

وقال عبد الرازق، خلال مداخلة على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن شاحنات المساعدات المتبقية التي تم التنسيق لدخولها أصبحت اليوم ضمن القافلة الـ13، ومن خلفها ما يزيد على 5 آلاف شاحنة في حالة جاهزية تامة لتدخل إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن القافلة 13 ضمن الإمدادات التي سيرها الهلال الاحمر المصري، منذ 27 من يوليو الماضي، التي تحمل اسم «زاد العزة».

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز» أن الهلال الأحمر المصري لا يقوم فقط بالتنسيق على الشاحنات الخاصة به، بل مسئول أيضا عن تنسيق الشاحنات الخاصة بالمنظمات الأممية كاليونسيف ومنظمة الصحة العالمية، وأيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي قد أرسل قبل 3 أيام قافلته الـ11، حيث ضمت 200 شاحنة تحمل 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.