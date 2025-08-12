قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
محمد صلاح يتقاسم صدارة استطلاع TNT Sports لجائزة الكرة الذهبية مع ديمبلي
تأكيدا لـ «صدى البلد».. دينا الشربيني تنفي زواجها من كريم محمود عبد العزيز
من 5 إلى 54 مليار جنيه.. علي المصيلحي ودوره المحوري في دعم تكافل وكرامة
اليوم الـ 13.. قافلة زاد العزة تحمل 3450 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
اول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على تعيين سمير حليلة حاكما لقطاع غزة
بدون أقساط.. خصم هذا المبلغ من عداد الكهرباء أبو كارت رسمياً
في ذكرى مرور 8 سنوات.. ليفربول يحتفل بأول هدف رسمي لمحمد صلاح بقميصه
قاضي قضاة فلسطين يعلق على هجوم جماعة الإخوان من تل أبيب على مصر
صيانة ودهان وتشجير.. 17 صورة ترصد استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
اضطرابات في جيش الاحتلال ومظاهرات لعائلات الأسرى ودعوات لإضراب ضخم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتقاسم صدارة استطلاع TNT Sports لجائزة الكرة الذهبية مع ديمبلي

محمد صلاح يتقاسم مع ديمبلي صدارة استطلاع "TNT Sports"
محمد صلاح يتقاسم مع ديمبلي صدارة استطلاع "TNT Sports"
إسراء أشرف

أجرت شبكة "TNT Sports" استطلاعًا للرأي حول توقعات الجماهير للفائزين بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي من المقرر أن تُعلن في حفل رسمي بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 22 سبتمبر القادم.

وجاء النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، في مقدمة نتائج الاستطلاع بالتساوي، مما يعكس شعبية كبيرة لهما بين المشجعين.

وحصد كل من صلاح وديمبيلي نسبة 28% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، في حين حصل الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، على 12% من الأصوات، محتلاً المركز الثالث.

ويعتبر ديمبيلي المرشح الأقوى للفوز بالجائزة هذا العام، بعدما ساهم بشكل كبير في تتويج باريس سان جيرمان بثلاثية محلية (الدوري الفرنسي، كأس السوبر، كأس فرنسا)، إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله 35 هدفًا وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

في المقابل، كان محمد صلاح لاعبًا حاسمًا في مسيرة ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخ النادي، بعد أن سجل 29 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة، محققًا رقمًا قياسيًا لأكبر عدد مساهمات في الأهداف خلال موسم واحد بالبريميرليج.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يترشح فيها محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية، حيث تواجد سابقًا في المراتب السادسة (2018)، والخامسة (2019)، والسابعة (2021)، والخامسة مرة أخرى (2022)، والحادي عشر (2023).

ويضم باريس سان جيرمان تسعة لاعبين ضمن قائمة المرشحين للجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، من بينهم عثمان ديمبيلي، وأشرف حكيمي، وديزيريه دوي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، بالإضافة إلى الثلاثي البرتغالي نونو منديز، جواو نيفيز، وفيتينيا، فضلاً عن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، والإسباني فابيان رويس.

جائزة الكرة الذهبية TNT Sports شبكة TNT Sports محمد صلاح صلاح عثمان ديمبلي ديمبلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للشباب

في يومهم العالمي.. نائب: تعزيز الانتماء وإشراك الشباب بصنع القرار الطريق نحو التنمية

حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

رئيس حزب المصريين ناعيًا الدكتور علي المصيلحي: تميزت مسيرته بالعطاء المتواصل

أحمد سامي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر

أحمد سامي: القيادة السياسية وضعت تمكين الشباب على رأس أولوياتها

بالصور

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي ..ماذا عن مصير الكوادر البشرية؟

ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي
ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي
ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

فيديو

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد