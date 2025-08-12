محمد صلاح يتقاسم صدارة استطلاع TNT Sports لجائزة الكرة الذهبية مع ديمبلي

أجرت شبكة "TNT Sports" استطلاعًا للرأي حول توقعات الجماهير للفائزين بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي من المقرر أن تُعلن في حفل رسمي بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 22 سبتمبر القادم.

وجاء النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، في مقدمة نتائج الاستطلاع بالتساوي، مما يعكس شعبية كبيرة لهما بين المشجعين.

وحصد كل من صلاح وديمبيلي نسبة 28% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، في حين حصل الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، على 12% من الأصوات، محتلاً المركز الثالث.

ويعتبر ديمبيلي المرشح الأقوى للفوز بالجائزة هذا العام، بعدما ساهم بشكل كبير في تتويج باريس سان جيرمان بثلاثية محلية (الدوري الفرنسي، كأس السوبر، كأس فرنسا)، إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله 35 هدفًا وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

في المقابل، كان محمد صلاح لاعبًا حاسمًا في مسيرة ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخ النادي، بعد أن سجل 29 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة، محققًا رقمًا قياسيًا لأكبر عدد مساهمات في الأهداف خلال موسم واحد بالبريميرليج.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يترشح فيها محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية، حيث تواجد سابقًا في المراتب السادسة (2018)، والخامسة (2019)، والسابعة (2021)، والخامسة مرة أخرى (2022)، والحادي عشر (2023).

ويضم باريس سان جيرمان تسعة لاعبين ضمن قائمة المرشحين للجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، من بينهم عثمان ديمبيلي، وأشرف حكيمي، وديزيريه دوي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، بالإضافة إلى الثلاثي البرتغالي نونو منديز، جواو نيفيز، وفيتينيا، فضلاً عن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، والإسباني فابيان رويس.