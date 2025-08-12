مصر تمد يد العون لغزة.. قافلة زاد العزة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات

في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تواصل مصر دورها المحوري في تقديم الدعم والإغاثة، تأكيدًا على التزامها التاريخي بمساندة القضية الفلسطينية والتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الحصار المستمر.

وتأتي هذه الجهود في وقت يواجه فيه القطاع أزمة إنسانية خانقة نتيجة القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية.

انطلاق قافلة "زاد العزة" من مصر إلى غزة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، من ساحة ميناء رفح البري بالجانب المصري، أفواج شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ13 ضمن مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة".

وتحمل القافلة آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة إلى غزة، شملت:

سلال غذائية متنوعة.

الدقيق والبقوليات.

وجبات معلبة جاهزة.

مستلزمات طبية وأدوية.

مستلزمات العناية الشخصية.

ألبان الأطفال.

مياه شرب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتقديم الدعم الغذائي والصحي والإغاثي لأهالي غزة، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

خلفية الأزمة الإنسانية

منذ 2 مارس الماضي، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة المنافذ التي تربط قطاع غزة، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفشل التوصل لاتفاق لتثبيته. وفي 18 مارس، اخترقت الهدنة بشن قصف جوي عنيف، وأعادت التوغل بريًا في مناطق متفرقة بالقطاع سبق أن انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية، والوقود، ومستلزمات إيواء النازحين، بالإضافة إلى رفضها إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.

وفي مايو الماضي، سمحت إسرائيل بدخول كميات محدودة من المساعدات، لكنها لم تغطِ الحد الأدنى من احتياجات السكان، وفق آلية مثيرة للجدل نُفذت بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية، وهو ما رفضته منظمات الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والمنظمات الإغاثية، لمخالفتها المعايير والآليات الدولية المتعارف عليها.

استمرار الدور المصري

تؤكد هذه القافلة استمرار مصر في القيام بدورها الإنساني تجاه قطاع غزة، والعمل على كسر الحصار غير الإنساني المفروض على سكانه، وإيصال المساعدات الإغاثية التي تمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية المتضررة من الحرب.