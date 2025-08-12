قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
محمد صلاح يتقاسم صدارة استطلاع TNT Sports لجائزة الكرة الذهبية مع ديمبلي
تأكيدا لـ «صدى البلد».. دينا الشربيني تنفي زواجها من كريم محمود عبد العزيز
من 5 إلى 54 مليار جنيه.. علي المصيلحي ودوره المحوري في دعم تكافل وكرامة
اليوم الـ 13.. قافلة زاد العزة تحمل 3450 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
اول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على تعيين سمير حليلة حاكما لقطاع غزة
بدون أقساط.. خصم هذا المبلغ من عداد الكهرباء أبو كارت رسمياً
في ذكرى مرور 8 سنوات.. ليفربول يحتفل بأول هدف رسمي لمحمد صلاح بقميصه
قاضي قضاة فلسطين يعلق على هجوم جماعة الإخوان من تل أبيب على مصر
صيانة ودهان وتشجير.. 17 صورة ترصد استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
اضطرابات في جيش الاحتلال ومظاهرات لعائلات الأسرى ودعوات لإضراب ضخم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر تمد يد العون لغزة.. قافلة زاد العزة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات

مصر تمد يد العون لغزة.. قافلة زاد العزة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات
مصر تمد يد العون لغزة.. قافلة زاد العزة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات
إسراء عبدالمطلب

في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تواصل مصر دورها المحوري في تقديم الدعم والإغاثة، تأكيدًا على التزامها التاريخي بمساندة القضية الفلسطينية والتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الحصار المستمر.

وتأتي هذه الجهود في وقت يواجه فيه القطاع أزمة إنسانية خانقة نتيجة القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية.

انطلاق قافلة "زاد العزة" من مصر إلى غزة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، من ساحة ميناء رفح البري بالجانب المصري، أفواج شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ13 ضمن مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة".

وتحمل القافلة آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة إلى غزة، شملت:

  • سلال غذائية متنوعة.
  • الدقيق والبقوليات.
  • وجبات معلبة جاهزة.
  • مستلزمات طبية وأدوية.
  • مستلزمات العناية الشخصية.
  • ألبان الأطفال.
  • مياه شرب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتقديم الدعم الغذائي والصحي والإغاثي لأهالي غزة، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

خلفية الأزمة الإنسانية

منذ 2 مارس الماضي، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة المنافذ التي تربط قطاع غزة، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفشل التوصل لاتفاق لتثبيته. وفي 18 مارس، اخترقت الهدنة بشن قصف جوي عنيف، وأعادت التوغل بريًا في مناطق متفرقة بالقطاع سبق أن انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية، والوقود، ومستلزمات إيواء النازحين، بالإضافة إلى رفضها إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.

وفي مايو الماضي، سمحت إسرائيل بدخول كميات محدودة من المساعدات، لكنها لم تغطِ الحد الأدنى من احتياجات السكان، وفق آلية مثيرة للجدل نُفذت بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية، وهو ما رفضته منظمات الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والمنظمات الإغاثية، لمخالفتها المعايير والآليات الدولية المتعارف عليها.

استمرار الدور المصري

تؤكد هذه القافلة استمرار مصر في القيام بدورها الإنساني تجاه قطاع غزة، والعمل على كسر الحصار غير الإنساني المفروض على سكانه، وإيصال المساعدات الإغاثية التي تمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية المتضررة من الحرب.

قطاع غزة مصر زاد العزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

ترشيحاتنا

تحديث واجهة One UI 8

One UI 8 قائمة هواتف سامسونج التي ستحصل على تحديث

هواتف آيفون 17

قبل الإطلاق الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة

أجهزة الكمبيوتر

إطلاق Maco mini PC لمنافسة أبل.. أصغر جهاز كمبيوتر مكتبي

بالصور

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي ..ماذا عن مصير الكوادر البشرية؟

ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي
ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي
ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

فيديو

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد