في يومهم العالمي.. نائب: تعزيز الانتماء وإشراك الشباب بصنع القرار الطريق نحو التنمية

ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاعي الشباب والرياضة، لدورهما في بناء الدولة الحديثة.

وقال "يحيى"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إنه وبالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، لا بد من ضخ دماء شبابية قيادية جديدة قادرة على مواكبة التغيرات ومواجهة التحديات بأساليب عصرية، باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية، كونهم الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، مؤكدا أن طاقاتهم وقدراتهم الابتكارية قادرة على دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق نهضة شاملة.



وأوضح أن تمكينهم يأتي من خلال تعزيز الانتماء والمسئولية، وإشراكهم في صنع القرار وإعطائهم دورًا فعّالًا في الحياة السياسية والاجتماعية، بما يعزز إحساسهم بالمسئولية تجاه الوطن.

وشدد عضو النواب على ضرورة الاستثمار في الشباب، وتوفير فرص العمل والتعليم والمشاركة الفاعلة، والتي تقلل انجرافهم وراء الأفكار المتطرفة أو السلوكيات السلبية، باعتبارهم صمام الأمان لبناء دولة قوية ومستقرة.

جاء ذلك بعد أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجلة، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء لشباب ورياضيي مصر عن سعادته لمشاركتهم اليوم ــ ولو عن بُعد ــ في هذه المناسبة المهمة، التي نطلق فيها الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها لقطاع الشباب والرياضة في مصر، التي تأتي في إطار جهود الدولة الشاملة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وفي القلب منها تمكين الإنسان المصري، وخاصة الشباب، وبالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة أولت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا بقطاعي الشباب والرياضة، إدراكًا لأهميتهما المحورية في بناء الدولة الحديثة، وتشكيل وعي الأجيال، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.