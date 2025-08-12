أحمد سامي: القيادة السياسية وضعت تمكين الشباب على رأس أولوياتها

قال أحمد سامي سليمان، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون الشباب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي الشباب اهتمامًا بالغًا، مؤكداً أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مصر الحديث.

وأضاف سليمان، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن القيادة السياسية وضعت تمكين الشباب على رأس أولوياتها، من خلال توفير الفرص المتنوعة في مجالات التعليم، والعمل، وريادة الأعمال، والابتكار، وكذلك دعم الشباب في مختلف القطاعات الحيوية، وإتاحة الفرصة لهم للتواجد في المناصب السياسية المختلفة، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية فيهم.

وأوضح أن مبادرات الدولة، مثل مشروع «مبادرة حياة كريمة» وبرامج التمكين الاقتصادي، تعكس الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في دعم الشباب وتمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

وأشار إلى أن حزب مصر أكتوبر يثمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير البيئة المناسبة التي تساعد الشباب على الإبداع والتميز، فضلا عن تعزيز دور الشباب في صنع القرار الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد سليمان أن اليوم العالمي للشباب يمثل فرصة للاحتفاء بقدرات وإمكانيات الشباب، وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في بناء مصر المستقبل.