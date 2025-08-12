مدبولي: الاستثمار في قدرات شبابنا هو الثروة الحقيقية لمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الشباب والرياضة أعدت استراتيجية في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وبالشراكة مع مختلف الوزارات المعنية، ومنظمات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني تمثل خارطة طريق واضحة، نعمل من خلالها على تعزيز دور الشباب كمشاركين فاعلين في مسيرة التنمية، وتعظيم دور الرياضة كقوة ناعمة ومصدر من مصادر الدخل القومي.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، أن الدولة عازمة على تحويل هذه الاستراتيجية إلى واقع ملموس، من خلال المتابعة الدقيقة، والتكامل بين الجهات، والاستثمار في قدرات شبابنا، بوصفهم الثروة الحقيقية لمصر.

وكشف أن الحكومة أولت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا بقطاعي الشباب والرياضة، إدراكًا لأهميتهما المحورية في بناء الدولة الحديثة، وتشكيل وعي الأجيال، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي التحية لكل من شارك في إعداد هذه الوثيقة، معربا عن تطلعه لما ستحققه من نتائج على أرض الواقع، لصالح شبابنا ووطننا.

