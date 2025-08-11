اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة

يغادر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم إلي المملكة الأردنية الهاشمية لترأس الدورة الـ33 للجنة المصرية الأردنية المشتركة، ويرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء الأردن جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وتنعقد اللجنة المشتركة لتأكيد على متانة وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، وحرص حكومتي البلدين على المضي قدمًا نحو تحقيق تقدم ملموس ومستمر في العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة، بما ينعكس على تعزيز العلاقات الاقتصادية ويُعزز التبادل التجاري.

وكانت قد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية انتظام انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأردنية التي تُعد من أقدم اللجان العربية المشتركة وأكثرها انتظاماً، ومنذ انعقاد الدورة الأولى للجنة عام 1985 وحتى الدورة السابقة، تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.





